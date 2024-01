Volkach

Evangelischer Pfarrer hat eigene Tochter missbraucht: Volkacher Akademie zieht Literaturpreis für Pastor Zitelmann zurück

Die Akademie für Kinder- und Jugendbücher in Volkach entzog am Montag dem Kinderbuch-Autor Arnulf Zitelmann ihren "Großen Preis".

Plus Die Förderer von Kinder- und Jugendkultur erkennen die Leistung des Autors an. Doch die Vorwürfe gegen den im Jahr 2023 verstorbenen Pastor wiegen schwer.

Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur in Volkach (Lkr. Kitzingen) setzte am Montag ein Zeichen: 30 Jahre nach der Verleihung ihres "Großen Preises" an den namhaften Theologen, Autor und Pädagogen Arnulf Zitelmann (1929 - 2023) nimmt sie ihm die Auszeichnung posthum wieder ab. Martin Anker, Sprecher der Akademie, begründete das in einer Presseerklärung mit dem Bekanntwerden von Missbrauchsvorwürfen gegen den evangelischen Pfarrer.

Akademie sieht Vorwürfe durch Entschädigungszahlung an das Opfer bestätigt

Die Akademie beruft sich auf eine aktuelle Veröffentlichung der Wochenzeitung "Die Zeit". Die hatte vom jahrelangen Missbrauch der Tochter Zitelmanns durch den Vater berichtet. Die Akademie in Volkach sieht die Beschuldigungen "mittlerweile durch Entschädigungsleistungen" bestätigt.

