Erlenbach am Main

31.01.2023

Ex-Abgeordneter und Ex-Weinkönigin wollen in den Landtag: Unterfrankens Grüne rangeln um aussichtsreiche Listenplätze

Plus Der Erfolg weckt Begehrlichkeiten - auch bei Grünen, die man bisher nicht auf dem Zettel hatte. Am Samstag stellt die Partei ihre Liste für die Landtagswahl auf.

Von Michael Czygan Artikel anhören Shape

Wenn die unterfränkischen Grünen an diesem Samstag in der Frankenhalle in Erlenbach am Main (Lkr. Miltenberg) die Bezirksliste für die Landtagswahl aufstellen, dürfte es die ein oder andere Kampfabstimmung geben. Gute Positionen sind begehrt, seit die Grünen aufgrund ihrer Wahlerfolge auch in Unterfranken mehr als nur ein oder zwei Abgeordneten-Mandate zu vergeben haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen