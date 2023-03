Ex-Immobilienchef der Diözese Würzburg jetzt vor Gericht: Was kommt über  Finanzgeschäfte der Kirche ans Licht?

Plus Vor dem Landgericht Würzburg muss sich der frühere Chef der Liegenschaftsabteilung des Bischöflichen Ordinariats wegen Untreue verantworten. Geladen sind prominente Zeugen.

Es ist außergewöhnlich, dass die Diözese Würzburg einen Ex-Chef vor Gericht bringt: Ende März beginnt vor der Wirtschaftskammer des Landgerichts Würzburg der Strafprozess gegen den Mann, der 24 Jahre lang das Immobilien-Unternehmen des Bischöflichen Stuhls sowie die Liegenschaften-Abteilung des Bischöflichen Ordinariats geleitet hat. Dieser erklärt, er habe nur das getan, was die Kirche von ihm erwartet habe.