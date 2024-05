Rottendorf

Ex-Schwimmstar Thomas Lurz rückt in die Geschäftsführung des Rottendorfer Modekonzerns s.Oliver auf

Plus Otto ging, Lurz kommt: Die Führungsriege des Modehändlers s.Oliver ist wieder komplett. Wie das einzuordnen ist und welche Namen noch relevant sind.

Von Jürgen Haug-Peichl

Nach dem überraschenden Weggang von Manager Jürgen Otto hat der Modekonzern s.Oliver seine Geschäftsführung wieder komplettiert. Laut einer Mitteilung der Firmenzentrale in Rottendorf (Lkr. Würzburg) rückte Ex-Schwimmweltmeister Thomas Lurz zum Monatsbeginn als Personalchef in das nun fünfköpfige Gremium auf.

Lurz war 2013 als Assistent von s.Oliver-Gründer Bernd Freier in das Unternehmen eingestiegen. Später übernahm er dort Personalverantwortung, allerdings noch außerhalb der Geschäftsführung. In seiner neuen Rolle werde der 44-Jährige "den Fokus auf Innovation, Qualifizierung und Motivation der Mitarbeitenden legen", heißt es in der Mitteilung weiter. Zudem werde Lurz dafür verantwortlich sein, die Unternehmensstrategie zu entwickeln.

