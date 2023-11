BASKETBALL/HANDBALL

17:00 Uhr

Teils existenzielle Corona-Folgen für den Hallen-Spitzensport in Würzburg: So viel Geld fehlt den Baskets und den Wölfen

Während der Corona-Pandemie fand Sport zeitweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Auch der Basketball-Bundesligist aus Würzburg trug am 7. November 2020 in der damaligen s.Oliver Arena ein Geisterspiel aus.

Plus Wegen der Pandemie erhielten Profiklubs Corona-Hilfen. Zum Teil fordert der Staat sie zurück – oder bewilligte sie nicht. Würzburg Baskets und Wölfe Würzburg ziehen vor Gericht.

Von Natalie Greß, Tim Eisenberger Artikel anhören Shape

Es könnte ein Präzedenzfall für den Profisport in Deutschland werden: Die Footballer der Dresden Monarchs sollen 100 Prozent der Hilfsgelder zurückzahlen, die sie während der Corona-Pandemie vom Staat erhalten haben – und verklagen deswegen die Bundesrepublik Deutschland. Auch Basketball-Bundesligist Würzburg Baskets und Handball-Drittligist Wölfe Würzburg ziehen mit gleichem Anwalt vors Verwaltungsgericht. Bei ihnen geht es in den Verhandlungen am 15. Dezember in Würzburg jeweils um nicht bewilligte Gelder aus der sogenannten Überbrückungshilfe IV.

Nicht nur für die Wölfe seien die finanziellen Folgen der Pandemie bedrohlich, sagt Geschäftsführer Roland Sauer. Er spricht von einem "Aufschrei", den er sportartenübergreifend in Gesprächen mit Profiklubs in Bayern höre, nicht nur im Handball und Basketball, auch im Fußball und Eishockey. Neben den bereits getätigten oder noch drohenden Corona-Rückzahlungen werde es für viele Profiklubs wirtschaftlich immer problematischer, sich selbst und den Spielbetrieb am Leben zu halten. Sauer: "Es geht um die Existenz der Vereine und die Erhaltung des Spitzensports in Bayern."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen