Explosives Pilzwachstum: Welche Pilze man jetzt sammeln kann

Plus Um Pilze richtig bestimmen zu können, braucht man vor allem eines: Erfahrung. Pilzberater Rudi Markones erklärt, was zu beachten ist und welche Pilze giftig sind.

Suchend durch den Wald schleichen, den Korb mit Steinpilzen, Maronen oder sogar Pfifferlingen füllen und die Ausbeute stolz präsentieren: Pilzesammeln ist eine beliebte Freizeitaktivität im Spätsommer und Herbst. In diesem Jahr lohnt sich schon jetzt ein Ausflug in die unterfränkischen Wälder.

Rudi Markones, geprüfter Pilzberater der Bayerischen Mykologischen Gesellschaft (BMG) aus Kist (Lkr. Würzburg), sucht eigentlich das ganze Jahr über nach Pilzen. Die Zeit, um genießbare Pilze zu sammeln, beginnt jedoch typischerweise Mitte bis Ende September und dauert ungefähr bis Ende Oktober.