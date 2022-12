Extremes Glatteis: Verkehrschaos, Schulausfälle und volle Notaufnahmen in Unterfranken

Die Straßen in der Region sind am Dienstagmorgen spiegelglatt. Die Polizei meldet zahlreiche Unfälle, in der Notaufnahme am Uniklinikum Würzburg herrscht Hochbetrieb.

Glatte Straßen haben am Dienstagmorgen in Unterfranken für Chaos im Berufsverkehr, Schulausfälle und volle Notaufnahmen gesorgt. "Im gesamten Regierungsbezirk ist es stellenweise spiegelglatt. Wir hatten zahlreiche Unfälle und es ist noch nicht vorbei", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken am frühen Morgen auf Anfrage. In weiten Teilen der Region fiel der Präsenzunterricht aus. Einsatzkräfte von Feuerwehren und Rettungsdiensten mussten immer wieder zu Notfällen ausrücken. Und in der chirurgischen Notaufnahme des Uniklinikums Würzburg (UKW) herrschte Hochbetrieb.

Die Auslastung aktuell sei "extrem", teilte Uniklinik-Sprecher Stefan Dreising am Vormittag mit. Von 6.30 bis 9 Uhr seien infolge von Glatteis-Unfällen 25 Patientinnen und Patienten in die chirurgische Notaufnahme des UKW gekommen. Neben Hand- und Unterarm-Verletzungen müssten teilweise auch schwere Hüftgelenks- und Schenkelhalsfrakturen behandelt werden.

Mehr als 100 Einsätze für die Helfer der Integrierten Leitstelle Würzburg

Die Integrierte Leitstelle Würzburg zählte nach eigenen Angaben allein von Mitternacht bis 8.15 Uhr mehr als 100 Einsätze von Feuerwehr und Rettungsdienst wegen Glatteis in den Landkreisen Würzburg, Kitzingen und Main-Spessart – von Fahrradstürzen bis zu schweren Autounfällen.

So rutschte beispielsweise gegen 6.30 Uhr auf einer Rastanlage an der A3 bei Würzburg ein Lkw in eine Tankstelle. Zunächst sei befürchtet worden, dass dabei eine Kraftstoff-Zapfsäule beschädigt worden sei, so Brandamtmann Alfred Schubert. Ein Großaufgebot der Feuerwehr wurde alarmiert. Vor Ort gab es jedoch Entwarnung: Der Lkw hatte nur die Adblue-Säule getroffen. Verletzt wurde niemand.

Zahlreiche Schulausfälle in der Region

Aufgrund der schwierigen Witterungsverhältnisse fällt an diesem Dienstag im gesamten Landkreis Main-Spessart der Präsenzunterricht in den Schulen aus. Das teilte das Landratsamt mit. Die Betreuung für Schülerinnen und Schüler, die dennoch in die Schule kommen, sei sichergestellt. In den Landkreisen Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld findet nach Angaben der jeweiligen Landratsämter Distanzunterricht statt.

Auch in Stadt und Landkreis Würzburg waren die Straßen und Gehwege am frühen Morgen vielerorts vereist, auch hier kommt es deshalb teilweise zu Unterrichtsausfällen an den Schulen. "In manchen Orten ist ein unfallfreier Schulweg nicht möglich. Hier können die Kinder zuhause bleiben", heißt es im Meldesystem für witterungsbedingten Unterrichtsausfall. Eine Notbetreuung an den Schulen findet statt - allerdings könnten auch nicht alle Lehrkräfte ihre Schulen erreichen. "Die Schulen informieren über ihr Elterninformationssystem."

Einschränkungen gibt es auch im öffentlichen Nahverkehr. Bei den Würzburger Buslinien könne es vor allem in den Höhenlagen wie am Waldfriedhof oder der Frankenwarte zu Verzögerungen kommen, so eine Sprecherin der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) am Morgen. Kurz vor 11 Uhr teilte der Verkehrsbetrieb mit, dass sich die Lage normalisiert habe. "Die innerstädtischen Busse verkehren wieder fahrplanmäßig", so die Sprecherin. Im Landkreis Main-Spessart ist der Busverkehr laut Landratsamt insgesamt stark eingeschränkt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt im nördlichen Franken und der nördlichen Oberpfalz "teilweise bis in den Vormittag" vor einer beständigen Eis-Schicht. Gebietsweise könne es auch noch einmal regnen und in der Folge neues Glatteis entstehen.