Facebook-Prozess von Renate Künast geht weiter: Warum die Würzburger Anwälte vor dem BGH nicht mehr dabei sind

Plus Grünen-Politikerin Renate Künast gewann das Verfahren gegen den Plattform-Betreiber. Trotzdem legt sie jetzt Revision gegen das Urteil ein. Wie reagiert der Meta-Konzern?

Der Würzburger Rechtsanwalt Chan-jo Jun sprach von einem "historischen Urteil", das das Oberlandesgericht Frankfurt Ende Januar zugunsten der Grünen-Bundestagsabgeordneten Renate Künast gefällt hatte: Die Richter verpflichteten den Facebook-Mutterkonzern Meta, nicht nur Fake-Zitate, die Künast als rechtswidrig gemeldet hatte, zu löschen, sondern auch sinngleiche Kopien dieser Memes proaktiv aufzuspüren und dauerhaft in Facebook zu entfernen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig: Eine Seite hat vor dem Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe, der höchsten deutschen Instanz, Revision beantragt. Dies bestätigt eine Sprecherin nach Ablauf der gesetzlichen Frist.