Fahrende Bäcker und Tante Emma, Weltmarkt-Produkte und der Main als Waren-Fluss: Wie Unterfranken handelt(e)

Die Kolonialwarenhandlung M. Goldbach in der Würzburger Glockengasse im Jahr 1924. Mit Bedienung selbstverständlich und Produkten aus der Ferne.

Plus Im Museum für Franken geht's jetzt um Handel. Man schnuppert an Kräutern, drückt die Kettenschlepper-Sirene und lernt, dass Elle nicht gleich Elle war. Was gibt's zu kaufen?

Kommt ja keiner drum rum. Wir essen und trinken, wir tragen Kleidung, wir brauchen täglich ein paar Dinge und manchmal noch ein paar Sachen mehr. Und irgendwo müssen Lebensmittel und Waren herkommen, bei irgendjemandem müssen wir sie . . . nun ja, meistens kaufen. Wir besorgen im Supermarkt viel, ziehen hier einen Snack aus dem Automaten, holen da Frisches am Marktstand, bummeln in der Innenstadt von Geschäft zu Boutique und shoppen jederzeit online. Die Handelswelt ist in Bewegung, das Warenangebot ändert sich ständig. Unser Konsumverhalten auch.

Wie's früher war? Wie und wo die Menschen in Unterfranken kauften und handelten durch all die Jahrhunderte bis heute? Darüber gibt es einiges zu erzählen - und das tut jetzt die neue Wanderausstellung der Unterfränkischen Kulturstiftung des Bezirks Unterfranken. Erste Station ist das Museum für Franken auf der Festung Marienberg in Würzburg.

