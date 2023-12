Schweinfurt

04:00 Uhr

Fahrradindustrie in der Krise: Warum auch Hersteller in Schweinfurt trotz des Booms mit Problemen kämpfen

Plus Nach dem Corona-Boom steht die Fahrradbranche vor schwierigen Zeiten. In Schweinfurt gehen sogar Gerücht über Stellenstreichungen um. Was die Unternehmen sagen.

Von Marcel Dinkel

Obwohl die Nachfrage nach E-Bikes und Fahrrädern nach wie vor hoch ist, leiden viele Hersteller noch unter den Folgen der Corona-Pandemie. Nach kürzlichen Entlassungen bei den zwei großen Fahrradherstellern Flyer in der Schweiz und der oberpfälzischen Fahrradmarke Ghost, gab es auch Gerüchte um Stellenabbau innerhalb der Fahrradbetriebe in Schweinfurt.

An seinem Hauptstandort in Waldsassen musste Ghost, welches seit 2008 zur niederländischen Aktiengesellschaft Accell-Group gehört, zuletzt 80 seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der dortigen Produktion entlassen. Zu Accell gehören auch Marken wie Haibike, Lapierre, Winora, Koga Miyata, Raleigh, die ebenfalls in Schweinfurt vertrieben werden. Mit 400 Angestellten am Standort in Sennfeld gehört die Winora zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

