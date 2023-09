Würzburg

17:00 Uhr

Faktencheck nach Aussage von Andrea Behr zu Tafeln: Wie viel Bürgergeld erhält eine fünfköpfige Familie wirklich?

Wenn die Eltern Bürgergeld beziehen, wie viel Geld hat dann eine fünfköpfige Familie zur Verfügung? Das Thema sorgte in Würzburg nach einer Behauptung von CSU-Direktkandidatin Andrea Behr für Diskussionen.

Plus Die Würzburger CSU-Direktkandidatin sagte im Wahlkampf, der Abstand zwischen Lohn und Bürgergeld sei zu gering. Was ist dran an ihrer Behauptung? Die tatsächlichen Zahlen.

Von Nargis Silva

Kinder von Bürgergeldempfängern "können doch zur Tafel gehen", sagte Andrea Behr, die Landtagskandidatin der CSU in Würzburg, bei Wahlarena dieser Redaktion. Sie spielte darauf an, dass Betroffene berechtigt seien, Lebensmittel von der Tafel zu erhalten. Einer fünfköpfigen Familie stünden, so meinte die Politikerin, durch das Bürgergeld 2204 Euro im Monat zur Verfügung. Mit Blick darauf sei der Abstand zwischen Erwerbslohn und Höhe des Bürgergelds zu gering.

Behrs Rechnung während der Diskussion für eine Beispiel-Familie: Beide Elternteile erhalten jeweils 502 Euro Bürgergeld. Ein Kind unter 10 Jahren bekommt laut Behr 390 Euro, die 11- und 14 Jahre alten Kinder jeweils 460 Euro zu. Dies ergibt allerdings zusammen nicht wie behauptet 2204 Euro, sondern summiert sich auf 2314 Euro. Behr sagte außerdem, die Familie erhalte Geld für den Kauf neuer Haushaltsgeräte wie Trockner, wenn diese kaputt gehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .