04:00 Uhr

Faktencheck: Wieso der sogenannte "Remigrationsplan" der AfD der juristischen Überprüfung nicht Stand hält

Das "Unwort des Jahres" 2023 in Deutschland: "Remigration". Die AfD will Millionen Menschen aus Deutschland vertreiben. Ihrem sogenannten "Remigrationsplan" mangelt es an juristischer Kompetenz.

Plus Blickt ein Würzburger Staatsrechtler auf den selbst propagierten "Geh-Hoam-Plan" der Bayern-AfD, zeigt sich schnell: nicht realisierbar oder schon im Ansatz unsinnig.

Von Gisela Rauch

Die bayerische AfD hat Mitte Januar in Schweinfurt ein sogenanntes "Regierungsprogramm" für Bayern vorgelegt. Kern ist ein sogenannter "Geh-Hoam-Plan" oder "Remigrationsplan", der aufnimmt, was führende AfD-Politiker gemeinsam mit Neonazis und einigen Unternehmern im November offenbar bei einem Geheimtreffen in Potsdam geplant haben: die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland.

Wir haben dieses Programm, das die AfD umsetzen möchte, wenn sie an die Regierung käme und - wie die Partei sagt - "Verantwortung für Bayern" übernehmen würde, mit dem Würzburger Juristen Prof. Kyrill-Alexander Schwarz einem Faktencheck unterzogen. Der Staatsrechtler, der an der Uni Würzburg Öffentliches Recht lehrt, stellt schnell fest: Das Programm hält der Wirklichkeit nicht stand. Auf Basis bestehender deutscher und europäischer Gesetze oder Verträge ist es entweder nicht machbar, oder schon im Ansatz falsch.

