Fall Halemba: Grüne schicken Fragenkatalog zu Würzburger Burschenschaft an Staatsregierung

Der Fall des unterfränkischen AfD-Landtagsabgeordneten Daniel Halemba schlägt weiter Wellen. Nun machen die Grünen die Ermittlungen gegen den 22-Jährigen und die Würzburger Burschenschaft „Teutonia Prag“ mit einer Schriftlichen Anfrage im Landtag zum Thema.

In dieser Woche hat der Augsburger Grünen-Abgeordnete Cemal Bozoğlu an die Staatsregierung eine dreiseitige Anfrage zu der umstrittenen Würzburger Verbindung, bei der Halemba seit 2021 Mitglied ist, gestellt. Der Burschenschaft werden seit Jahren rechtsextreme Tendenzen vorgeworfen. Die Grünen fragen unter anderem nach Erkenntnissen zu Mitgliederstruktur, Veranstaltungen und politischer Ausrichtung der Burschenschaft sowie zu „personellen Überschneidungen“ mit der AfD und rechtsextremen Organisationen.