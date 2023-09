Würzburg/Estenfeld

Familie Knüpfing spricht über die letzten Bratwurst-Tage am Würzburger Marktplatz: "Viele berührende Begegnungen"

Die drei Damen vom Grill: (von links) Silvia King (geb. Knüpfing), "Oma" Hedwig Knüpfing und ihre Enkeltochter Charlene King-Demling in ihrem legendären Bratwurststand am Würzburger Marktplatz.

Plus Nach 53 Jahren geben die Knüpfings aus Estenfeld ihren legendären Bratwurststand mitten in Würzburg auf. Die Familie erzählt, wie sehr der Stand ihr Leben bestimmt hat.

Das war's nun also. Nach 53 Jahren in Familienhand wird Silvia King an diesem Samstag zum letzten Mal in ihrem Stand am Marktplatz nach der Bratwurst greifen. Wird sie schwungvoll-elegant ins Brötchen, in den Kipf befördern, dabei knicken – und auf Wunsch mit einer Spur Senf bestreichen.

Seit vor zwei Wochen bekannt wurde, dass sich die Knüpfings aus dem Bratwurststand zurückziehen, kommt es dort zu rührenden Szenen. Die Schlange ist in der Mittagszeit noch länger als sonst, Stammkunden und wildfremde Menschen verabschieden sich bei Silvia King und ihrer Tochter Charlene King-Demling, Metzgermeisterin und Leiterin der Wurstküche. Vor Ort und in den sozialen Medien erzählten Gäste in den vergangenen Tagen ihre persönliche Wurst-Geschichte.

