Veitshöchheim

04:00 Uhr

Familien müssen den"Cent drei- oder viermal umdrehen": Professor spricht bei Würzburg über Corona, Krieg und Kinderarmut

Die Kinderarmut ist in Deutschland in den vergangenen Jahren weiter gestiegen.

Plus Chancenungleichheit ist ein Thema auf der diesjährigen Fachtagung des Landratsamtes Würzburg "Ziele, Wege, Stolpersteine" in Veitshöchheim. Warum die Kinderarmut aktuell zugenommen hat.

Von Katja Glatzer

Seit dem Frühjahr 2020 haben sich die Lebensbedingungen zahlreicher Familien in Deutschland zum teil drastisch verschlechtert, weil sich Krisenphänomene häuften und verschärften. Besonders Kinder sind die Leidtragenden. Unter dem Titel "Gleiche Chancen für Alle?" stehen am Mittwoch, 5. Juli, in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim unter anderem Vorträge zu Kinderarmut und armutssensibler Zusammenarbeit mit Familien auf dem Programm. Die Veranstaltung richtet sich besonders an pädagogisches Schul- und Kita-Personal, aber auch an Tagesmütter und alle weiteren am Thema Interessierten.

Unter anderem wird der Kölner Professor Christoph Butterwegge über die Auswirkungen von Corona, Krieg und Inflation auf die Kinderarmut sprechen. "Wer über den Reichtum nicht sprechen will, sollte auch über die Armut schweigen, und wer die Armut wirksam bekämpfen will, muss den Reichtum antasten", sagte er vorab im Gespräch mit dieser Redaktion. Im Interview schildert er, warum Corona und Ukraine-Krieg die Situation für Familien verschärft haben, wann man als "arm" gilt und wie man die soziale Ungleichheit bekämpfen kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

