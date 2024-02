Fasching 2024: Das sind die Faschingsumzüge in Unterfranken

Der Fasching 2024 steuert unaufhaltsam auf seinen Höhepunkt zu: Wir haben für Sie gesammelt, wo am Faschingswochenende und auch schon davor Faschingsumzüge stattfinden.

Von der Rhön bis in den Spessart, in den großen Städten und kleinen Dörfern: Der Fasching 2024 feiert mit den Faschingsumzügen in Unterfranken seinen Höhepunkt. Wir haben die Faschingszüge in der Region für Sie gesammelt.

Sollten wir einen Umzug nicht aufgeführt haben, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar - wir ergänzen die Liste dann.

Faschingsumzüge in Stadt und Landkreis Würzburg

Samstag, 3. Februar

Um 12.11 Uhr startet der Kindermaskenzug in Würzburg, die Strecke verläuft vom Rennweg zum Vierröhrenbrunnen.

Samstag, 10. Februar

Um 13.33 Uhr startet der Faschingsumzug in Eisingen .

in . Ab 14.11 Uhr ziehen die Närrinnen und Narren beim Faschingszug durch Rimpar .

Sonntag, 11. Februar

Um 13.30 Uhr beginnt der Faschingsumzug in Helmstadt .

in . In Kist ziehen die Närrinnen und Narren ab 14 Uhr durch die Straßen

ziehen die Närrinnen und Narren ab 14 Uhr durch die Straßen In Leinach beginnt der Faschingszug um 13.33 Uhr am Sportheim der SpVgg Leinach .

beginnt der um 13.33 Uhr am Sportheim der . Um 13.33 Uhr startet der Faschingszug durch Ochsenfurt .

. In Thüngersheim schlängelt sich der Faschingszug ab 14.11 Uhr durch die Straßen.

schlängelt sich der ab 14.11 Uhr durch die Straßen. Ab 14.11 Uhr zieht der Faschingszug durch Untereisenheim .

durch . Um 11.55 Uhr startet der große Faschingsumzug in Würzburg.

Montag, 12. Februar

Ab 13.10 Uhr zieht der Gaudiwurm durch Kleinrinderfeld .

. Der Rosenmontagszug in Veitshöchheim beginnt um 12.50 Uhr, die Afterzugparty findet im Anschluss im Rathausinnenhof statt.

Dienstag, 13. Februar

Ab 13.30 Uhr zieht der Faschingszug durch Aub , anschließend gibt es eine Party auf dem Marktplatz.

durch , anschließend gibt es eine Party auf dem Marktplatz. In Eibelstadt startet der Faschingsumzug um 14 Uhr, anschließend gibt es närrisches Treiben und Kehraus auf dem Marktplatz.

startet der um 14 Uhr, anschließend gibt es närrisches Treiben und Kehraus auf dem Marktplatz. Um 14.11 Uhr beginnt der Faschingsumzug in Frickenhausen .

in . Ab 14.11 Uhr ziehen die Närrinnen und Narren durch Giebelstadt .

. In Güntersleben beginnt der Faschingsumzug um 14 Uhr.

beginnt der um 14 Uhr. Um 14.33 Uhr startet der Faschingsumzug in Heidingsfeld .

in . Ab 14 Uhr zieht der Faschingszug durch Höchberg .

durch . Der Faschingsumzug in Maidbronn startet um 14.11 Uhr.

in startet um 14.11 Uhr. In Rottendorf zieht der Faschingszug ab 14.11 Uhr durch die Straßen.

zieht der ab 14.11 Uhr durch die Straßen. Um 13.30 Uhr startet der Faschingsumzug in Waldbrunn .

in . In Winterhausen ziehen die Närinnen und Narren ab 14.11 Uhr durch die Straßen.

Faschingsumzüge in Stadt und Landkreis Schweinfurt

Sonntag, 11. Februar

Um 13.30 Uhr startet der Faschingsumzug in Bergrheinfeld .

in . In Schallfeld startet der Faschingszug unter dem Motto "Schalfeld kunterbunt" um 14 Uhr.

startet der unter dem Motto "Schalfeld kunterbunt" um 14 Uhr. In Üchtelhausen beginnt der Faschingsumzug ebenfalls um 14 Uhr.

beginnt der ebenfalls um 14 Uhr. In Unterspiesheim startet der Faschingsumzug bereits um 13.11 Uhr.

Dienstag, 13. Februar

Unter dem Motto "Kindheitshelden und Schurken" steht der Faschingszug in Lülsfeld um 14 Uhr.

in um 14 Uhr. Der traditionelle Faschingszug durch Schweinfurt startet um 13 Uhr am Spitalseeplatz.

Faschingsumzüge im Landkreis Bad Kissingen

Samstag, 10. Februar

Um 13.11 Uhr startet der Faschingszug in Elfershausen .

in . Ab 13.59 Uhr ist der Faschingsumzug durch Stralsbach unterwegs.

Sonntag, 11. Februar

In Ebenhausen beginnt der Faschingsumzug um 12 Uhr.

beginnt der um 12 Uhr. Um 13.27 Uhr startet der Faschingsumzug in Steinach .

Montag, 12. Februar

Um 13 Uhr beginnt der Faschingsumzug in Aura .

in . In Stangenroth sind die Närrinnen und Narren ab 13.30 Uhr beim Faschingszug unterwegs.

sind die Närrinnen und Narren ab 13.30 Uhr beim unterwegs. Der Faschingsumzug in Waldfenster beginnt um 14 Uhr.

Dienstag, 13. Februar

Um 14.11 Uhr startet der Faschingszug in Bad Brückenau .

in . In Diebach beginnt der Faschingsumzug um 13.31 Uhr.

beginnt der um 13.31 Uhr. Ab 13 Uhr sind die Närrinnen und Narren in Gefäll unterwegs.

unterwegs. Um 14 Uhr beginnt der Faschingsumzug in Oehrberg .

in . In Poppenlauer startet der Faschingszug um 13.30 Uhr.

startet der um 13.30 Uhr. Ab 13.59 Uhr ziehen Närrinnen und Narren durch Speicherz.

Faschingsumzüge im Landkreis Haßberge

Sonntag, 11. Februar

Am Sonntag um 14 startet der Faschingszug in Ebern .

in . Der Faschingsumzug in Sand beginnt um 14 Uhr.

in beginnt um 14 Uhr. Ebenfalls am Sonntag findet der Faschingsumzug in Trossenfurt statt.

in statt. Um 13.30 Uhr beginnt der Faschingszug in Zeil am Main .

Montag, 12. Februar

Am Rosenmontag findet der Faschingsumzug in Neubrunn bei Kirchlauter statt, Beginn ist um 14 Uhr.

Dienstag, 13. Februar

Am Dienstag um 14 Uhr startet der Faschingszug in Eltmann .

Faschingsumzüge im Landkreis Kitzingen

Samstag, 10. Februar

In Rödelsee startet der Faschingsumzug am Samstag um 13.45 Uhr.

Sonntag, 11. Februar

Der Faschingsumzug in Mainbernheim beginnt am Sonntag um 13.11 Uhr.

in beginnt am Sonntag um 13.11 Uhr. In Sulzfeld beginnt der Faschingsumzug um 13 Uhr am Haupttor.

beginnt der um 13 Uhr am Haupttor. Am Sonntag streifen auch die Närrinnen und Narren ab 13.30 Uhr beim Faschingsumzug durch Wiesentheid .

Dienstag, 13. Februar

Am Faschingsdienstag, 13. Februar, ab 14.11 Uhr der große Landkreis-Faschingsumzug in Dettelbach statt.

statt. In Marktbreit startet der Umzug durch die Innenstadt am Dienstag, 13. Februar, um 14 Uhr.

Faschingsumzüge im Landkreis Main-Spessart

Sonntag, 4. Februar

Um 13.45 Uhr startet der Faschingsumzug in Retzbach .

Samstag, 10. Februar

In Gemünden findet ab 13.30 Uhr das "Gemünnemer Faschings-Züchle", der Faschingszumzug auf dem Trottoir, statt.

findet ab 13.30 Uhr das "Gemünnemer Faschings-Züchle", der Faschingszumzug auf dem Trottoir, statt. Um 13.33 Uhr startet der Faschingszug von Hausen nach Steinfeld .

von nach . Der Faschingszug in Lohr , die "ProLohrnäse" startet um 10.30 Uhr auf dem Schlossplatz .

in , die "ProLohrnäse" startet um 10.30 Uhr auf dem . In Thüngen startet der Faschingszumzug um 14.11 Uhr.

Sonntag, 11. Februar

Ab 14 Uhr umkreist der Gaudiwurm einmal die Kernstadt von Arnstein , anschließend ist Party in der Stadthalle.

, anschließend ist Party in der Stadthalle. Um 13.31 Uhr startet der Umzug in Erlenbach bei Marktheidenfeld .

. In Fellen geht es um 14 Uhr mit dem Faschingsumzug los.

geht es um 14 Uhr mit dem los. In Langenprozelten startet der Faschingszug um 14 Uhr, anschließend trifft man sich zur Afterzugparty in der Turnhalle.

startet der um 14 Uhr, anschließend trifft man sich zur in der Turnhalle. Der Faschingszug in Hafenlohr startet um 13 Uhr am Ortsausgang in Richtung Lohr.

in startet um 13 Uhr am Ortsausgang in Richtung Lohr. In Karlstadt beginnt der Faschingszug um 13.11 Uhr, ab 16 Uhr gibt es eine Afterzugparty im Historischen Rathaus.

beginnt der um 13.11 Uhr, ab 16 Uhr gibt es eine im Historischen Rathaus. Um 14.11 Uhr startet der Faschingszug in Remlingen , nach dem Zug gibt es in der TSV Turnhalle ein Buntes Treiben.

in , nach dem Zug gibt es in der TSV Turnhalle ein Buntes Treiben. In Homburg am Main startet der Faschingsumzug um 14.01 Uhr.

startet der um 14.01 Uhr. Der Faschingszug in Wombach beginnt um 14 Uhr, die anschließende Afterzugparty findet im Vereinsheim statt.

Montag, 12. Februar

Der Faschingsumzug in Burgsinn beginnt um 15 Uhr, anschließend gibt es eine Afterzugparty in der Sinngrundhalle.

in beginnt um 15 Uhr, anschließend gibt es eine in der Sinngrundhalle. In Himmelstadt findet wieder der traditionelle Rosenmontagszug statt.

findet wieder der traditionelle Rosenmontagszug statt. Der Faschingszug in Lengfurt beginnt um 13 Uhr.

Dienstag, 13. Februar

Um 13.33 Uhr beginnt der Faschingszug in Laudenbach .

in . Der traditionelle Faschingszug in Marktheidenfeld beginnt um 14 Uhr.

in beginnt um 14 Uhr. Der Umzug in Oberndorf startet um 14.01 Uhr.

startet um 14.01 Uhr. In Rechtenbach findet vor dem Umzug, der um 14 Uhr startet, ab 11 Uhr ein Kesselfleisch- und Weißwurstessen im Feuerwehrgerätehaus statt.

findet vor dem Umzug, der um 14 Uhr startet, ab 11 Uhr ein Kesselfleisch- und Weißwurstessen im Feuerwehrgerätehaus statt. Das "Öschrpinger Narrentreiben" in Urspringen startet um 13.31 Uhr, nach dem Umzug lädt der TSV im Sportheim zum Kehraus ein.

Faschingsumzüge im Landkreis Rhön-Grabfeld

Sonntag, 4. Februar

Bereits am Sonntag, 4. Februar, findet der Faschingsumzug in Aubstadt statt. Los geht es um 13.30 Uhr.

Samstag, 10. Februar

In Heustreu findet der Faschingsumzug am Samstag um 13 Uhr statt.

findet der am Samstag um 13 Uhr statt. Um 14 Uhr beginnt der Faschingsumzug in Ostheim.

Sonntag, 11. Februar

In Mellrichstadt startet der Faschingsumzug am Sonntag um 13.30 Uhr am Kreisel am Bahnhof.

startet der am Sonntag um 13.30 Uhr am Kreisel am Bahnhof. Ebenfalls am Sonntag ziehen Närrinnen und Narren ab 13.30 Uhr durch Trappstadt .

Montag, 12. Februar

Am Montag, 12. Februar, findet der Rosenmontagsumzug in Wargolshausen statt. Beginn ist um 13.30 Uhr, im Anschluss gibt es eine Super-Aprés-Party.

