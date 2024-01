Fasching 2024 in Unterfranken: Termine zu Faschingszügen und Prunksitzungen

Unterfranken hat wieder das Faschingsfieber gepackt. Eine Übersicht der Faschingszüge, Prunksitzungen und Veranstaltungen in der Region.

Die fünfte Jahreszeit hat begonnen, und somit bereiten sich Narren, Närrinnen und Schaulustige in ganz Unterfranken auf Faschingsveranstaltungen in der Region vor. Von spaßigen Umzügen über bunte Kostümpartys bis hin zu klassischen Faschingssitzungen – erfahren Sie, wann und wo Mainfranken im Zeichen des närrischen Treibens steht.

Termine an Fasching in Main-Spessart 2024

Main-Spessart lockt auch in diesem Jahr wieder mit zahlreichen Veranstaltungen für Jung und Alt. Geboten wird unter anderem die Prunksitzung der KaKaGe in Karlstadt, der Altweiberfasching mit Männerballett in Gemünden-Langenprozelten, Kinderfasching in Erlenbach oder der Kappenabend in Bühler. Alle Termine:

Termine an Fasching in der Region Schweinfurt 2024

Die Faschingszeit in und um Schweinfurt hält ein buntes Programm bereit. Die größten Vereine bieten nicht nur Prunksitzungen für Erwachsene, sondern auch kinderfreundliche Highlights wie die Prunksitzung in Waigolshausen. Zusätzlich sorgen unter anderem die Altöner Weiberfastnacht und der Faschingsumzug in Bergrheinfeld für viel Spaß und Freude. Alle Termine:

Termine an Fasching im Raum Gerolzhofen 2024

"Das ist diesmal schon sehr stressig, weil es unheimlich viele Termine in kurzer Zeit sind.", meint Christian Strobel der Vorsitzende des Karnevalsverein (KV) Frankenwinheim in Bezug auf den kurzen Zeitraum vor dem Aschermittwoch. An den vier Wochenenden vor dem 14. Februar, ist demnach ein volles Programm im Raum Gerolzhofen geboten. Den Auftakt macht der Karnevalsverein Frankenwinheim nicht nur zu einem außergewöhnlichen Termin, sondern auch unter dem Motto "Keine ganz normale Sitzung". Neben vielen weiteren Veranstaltungen hält Traustadt in diesem Jahr als Highlight noch einen besonderen Schluss-Sketch bereit. Alle Termine:

Hinweis: Dieser Artikel wird im Laufe der nächsten Tage um weitere Veranstaltungen aus der Region ergänzt.