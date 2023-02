Faschingsumzug in Karlstadt: Warum wurde dem Wagen der "Mexikaner Karlburg" die Weiterfahrt verboten?

Plus An der Schwenk-Kreuzung sei Schluss für den Wagen gewesen. Das bestätigt die Stadt auf Nachfrage. Unterschiedliche Aussagen gibt es darüber, wie die Entscheidung getroffen wurde.

Beim Faschingsumzug in Karlstadt musste am Sonntag "auf Anordnung des Ordnungsamtes" ein Faschingswagen den Zug verlassen. Das teilt die Polizei mit. Grund dafür sei gewesen, dass ein Teil der als "Radsicherung" eingesetzten Personen alkoholisiert war. Deren Aufgabe soll es sein, darauf zu achten, dass niemand unter die Räder der großen Fahrzeuge gerät.