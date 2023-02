Schweinfurt

18.02.2023

Faschingszug Schweinfurt 2023: Uhrzeit, Route, Teilnehmer und weitere wichtige Infos

Helau Schweinfurt: Am 21. Februar gibt es wieder einen Faschingszug in der Stadt. Mit am Start auch die Dance Academy, hier mit ihrem Auftritt aus 2019.

Plus Wo verläuft der Schweinfurter Faschingszug? Wie viele Gruppen nehmen teil und wie viele Besucher werden erwartet? Alle Informationen zum Faschingszug.

Von Oliver Schikora Artikel anhören Shape

Es war der Fasching 2020 wenige Wochen vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland und dem Mitte März 2020 verhängten ersten Lockdown, als es das letzte Mal einen Faschingszug in Schweinfurt gab. 2021 und 2022 durften die Närrinnen und Narren nicht ihre fantasievollen Wägen und Kostüme zeigen. Nun aber lädt Veranstalter ESKAGE wieder zum Faschingszug, den es in Schweinfurt seit 1955 gibt.

