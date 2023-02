Fast 100 Beschuldigte: Wie Drogenhändler-Zellen Unterfranken mit Rauschgift versorgten und wie sie aufflogen

Plus Die Dealer operierten in Marktheidenfeld und Lohr, im Raum Würzburg und im Landkreis Kitzingen. Monatelang ermittelte die Polizei akribisch - und fasste zu.

Mitte November 2022 steht Patrick R. vor Gericht und "vor den Trümmern seines Lebens". So formuliert es Richter Thomas Trapp und schickt den Angeklagten nach zweitägiger Verhandlung wegen Drogenhandels im großen Stil ins Gefängnis. Doch damit ist die Sache juristisch noch lange nicht erledigt. Recherchen der Redaktion zeigen: Diese Prozess vor dem Landgericht Würzburg ist nur ein kleines Kapitel in einer großen Geschichte aus Drogenhandel, Suchtkarrieren und akribischer Polizeiarbeit.