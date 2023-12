Würzburg

04:00 Uhr

Fast 20 Jahre nach Würzburger Riemenschneider-Ausstellung: Kuratorin wehrt sich gegen Vertuschungsvorwürfe

Plus Das damalige Mainfränkische Museum stellte 2004 eine Madonna aus, die unter Raubkunst-Verdacht steht. Wurde ihre problematische Herkunft bewusst verschwiegen?

Von Mathias Wiedemann

Im Jahr 2004 feierte die Stadt Würzburg ihr 1300-jähriges Bestehen. Das Mainfränkische Museum - heute Museum für Franken - steuerte zum Festprogramm die Ausstellung "Tilman Riemenschneider - Werke seiner Blütezeit" mit vielen internationalen Leihgaben bei. Die "größte Riemenschneider-Ausstellung aller Zeiten", so ein Fernsehbeitrag damals.

Doch nun droht rückwirkend ein Schatten auf das Ereignis zu fallen. Denn in der Ausstellung war eine Madonna aus den USA zu sehen, die nach jüngsten Forschungen als Raubkunst einzuschätzen ist: Ihr ursprünglicher Besitzer, der jüdische Münchner Kunsthändler Siegfried Lämmle, musste sie 1936 unter Zwang an das Kunsthaus Böhler in München verkaufen.

