Fast in der falschen Familie aufgewachsen: Wie Peter Müller in einer Würzburger Kinderklinik vertauscht wurde

Plus Peter Müller wurde als Baby in einer ehemaligen Würzburger Kinderklinik vertauscht. Wie das Ganze auffiel und wie er dann zurück zu seiner richtigen Familie gefunden hat.

Am 24.04.1961 erblickte Peter Müller in der ehemaligen Entbindungsklinik "Köster" im Würzburger Steinbachtal das Licht der Welt. Doch schon wenige Stunden nach seiner Geburt nimmt seine Geschichte eine kuriose Wendung. Denn als seine stolzen Eltern den kleinen Jungen aus Randersacker nach wenigen Tagen Klinikaufenthalt mit nach Hause nehmen wollen, passiert etwas Unglaubliches: Er wird vertauscht.