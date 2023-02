Schweinfurt

26.02.2023

"Fast unmöglich zu beschreiben": Was der Schweinfurter Bestatter Marco Pfister im Erdbebengebiet in der Türkei erlebte

Mitten im Einsatz vor einem riesigen Trümmerhaufen: Der Schweinfurter Bestatter und Thanatopraktiker Marco Pfister war als ehrenamtlicher Helfer im Erdbebengebiet in der Türkei.

Plus Der 38-Jährige half den Einsatzkräften, Tote zu bergen und Identitäten zu klären. Der Tod gehört zu seinem beruflichen Alltag. Doch was er vor Ort sah, war anders.

Von Lisa Marie Waschbusch Artikel anhören Shape

Das, was er gesehen hat in der Türkei, in der von dem Erdbeben stark betroffenen Großstadt Kahramanmaraş, hat bei Marco Pfister Spuren hinterlassen. Er findet zwischendurch noch nicht die richtigen Worte für das Erlebte. "Es ist fast unmöglich, das zu beschreiben", sagt der Bestatter aus Schweinfurt: die Menge der Toten, wie die Menschen dort überrascht worden sind und wie die Überlebenden heute vor den Trümmerhaufen stehen und nichts mehr haben.

