Veitshöchheim

vor 18 Min.

Fast vier Millionen Zuschauer: "Fastnacht in Franken" stellt in diesem Jahr einen neuen Quotenrekord auf

Beim großen Finale der Live-Sendung "Fastnacht in Franken" in Veitshöchheim wussten die Akteure noch nicht, dass auch die Einschaltquoten einen neuen Rekord aufgestellt haben.

Plus Der Neustart von "Fastnacht in Franken" nach der Corona-Pause ist geglückt. Nicht nur die Stimmung in Veitshöchheim, auch die Einschaltquoten sind hervorragend.

Von Folker Quack Artikel anhören Shape

3,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in ganz Deutschland sahen am Freitagabend die Kultsendung "Fastnacht in Franken" im BR Fernsehen. Allein in Bayern verfolgten 2,3 Millionen Menschen die Sendung. Das entspricht einem Marktanteil von 53,3 Prozent. Über die Hälfte der Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer im Freistaat entschieden sich für die bunte Narretei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen