Fastnacht in Franken 2024: Diese Auftritte haben Ihnen am besten gefallen

Peter Kuhn von der Schwarzen Elf in Schweinfurt landete schon in den vergangenen zwei Jahren auf dem vordersten Platz in unserer Abstimmung. So auch diesmal?

Plus Wir haben gefragt, welcher Auftritt Ihnen bei der diesjährigen Ausgabe von "Fastnacht in Franken" am besten gefallen hat. Das Ergebnis war eindeutig.

Mit viel Spannung war unter Faschingsfreunden am Freitag die Live-Sendung "Fastnacht in Franken" erwartet worden. Bundesweit schalteten rund 3,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Wer konnte das Publikum am besten unterhalten? Wir fragten Sie direkt nach der Sendung wieder in einer Umfrage auf mainpost.de nach Ihrem Favoriten. Ihre drei beliebtesten Auftritte bei "Fastnacht in Franken" 2024 waren:

Platz 3: Matthias Walz

Kräftig schenkte der Karlstadter Pianist Matthias Walz der Politprominenz ein. Diesmal als Koch verkleidet gab es vor allem für Freie-Wähler-Chef Aiwanger Pfeffer. Einer der Höhepunkte der Sendung, der auch bei unseren Leserinnen und Lesern gut ankam: 2049 Stimmen, das sind 15,44 Prozent, konnte Walz für sich gewinnen.

