Veitshöchheim

28.01.2024

"Fastnacht in Franken": Wie die Band Gankino Circus es schaffte, zum zweiten Mal in Veitshöchheim dabei zu sein

Überzeugten 2023 bei "Fastnacht in Franken" so gut, dass sie 2024 mit einer eigens für die Kultsendung entwickelten Nummer wieder auftreten dürfen: "Gankino Circus".

Plus Es ist nicht leicht, fester Bestandteil von "Fastnacht in Franken" zu werden. Die Band Gankino Circus arbeitet hart daran, sagt ihr Schlagzeuger vor der Kult-Sendung.

Von Folker Quack Artikel anhören Shape

Mit ihrer "kleinsten Prunksitzung der Welt" kam die Band "Gankino Circus" bei der "Fastnacht in Franken" 2023 gut an. So gut, dass sie auch in diesem Jahr wieder mit einer neuen Nummer dabei sein darf. Nach einer Premiere bei der BR-Sendung gleich im Folgejahr wieder eingeladen zu werden, das war zuletzt den Dorfrockern aus den Haßbergen gelungen - bei den beiden Corana-Ausgaben 2021 und 2022. Und natürlich "Viva Voce", die jetzt schon im fünften Jahr nacheinander bei der Prunksitzung in Veitshöchheim (Lkr. Würzburg) auftreten werden.

Auf die Bühne kommen am nächsten Freitag, 2. Februar 2024, auch Gankino Circus wieder. Die vier Mitglieder der Band, die sich 2007 im mittelfränkischen Dietenhofen gegründet hat, leben mittlerweile in ganz Franken verstreut. Weil Akkordeonspieler Maximilian Eder in Karlstadt (Lkr. Main-Spessart) wohnt, hat der Tourbus ein MSP-Kennzeichen. Johannes Sens lebt heute noch in Dietenhofen. Im Interview sagt der Schlagzeuger, warum die Gruppe nichts gegen weitere Auftritte bei "Fastnacht in Franken" hätte - und was sie für dieses Jahr plant.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen