Veitshöchheim

30.01.2024

"Fastnacht in Franken" aus Veitshöchheim: 5 Gründe am Freitag pünktlich live am Fernseher dabei zu sein

Sie sind zum ersten Mal bei "Fastnacht in Franken" dabei: "Lubber und Babbo" alias Thomas Krug und Matthias Schmelzer (rechts) aus Oberschwappach (Lkr. Haßberge) haben am Freitag ihre Premiere bei der BR-Sendung.

Plus Diese Sitzung soll laut BR gleich mit einem Höhepunkt beginnen. Warum es sich lohnt, in diesem Jahr die erfolgreichste Sendung eines dritten Programms anzuschauen.

Von Folker Quack

An diesem Freitag, 2. Februar, heißt es Punkt 19 Uhr wieder "Es lebe unsere Fasenacht". Das Eröffnungslied von "Fastnacht in Franken" wird dann in der Live-Sendung des Bayerischen Rundfunks Tobias Boeck anstimmen, bekannt aus den Brettl-Spitzen im BR-Fernsehen. Viele bekannte Gesichter werden in den dreieinhalb Stunden wieder dabei sein.

Mit "Lubber und Babbo" kommen bei der Kultsendung in diesem Jahr aber auch zwei Neulinge auf die große Fastnacht-Bühne. Und obwohl die Sendung 2023 durchweg beste Noten bekam, arbeiten die Macher vor und hinter den Kulissen daran, das an diesem Freitag noch zu toppen.

