Garitz

04:00 Uhr

Fastnacht in Franken: Bringt "Dreggsagg" Michl Müller seinen Akkuschrauber auch mit nach Veitshöchheim?

Plus Die Auftritte des Kabarettisten aus Bad Kissingen gingen in den letzten Jahren stets ins Ohr: Vom Schneepflugfahrer Günther bis zum Bauarbeiter. Was kommt diesmal?

Von Simon Snaschel

Die Kultsendung "Fastnacht in Franken" steht in den Startlöchern. Am Freitag, 2. Februar, überträgt der BR live ab 19 Uhr aus den Mainfranken-Sälen in Veitshöchheim. Unter den zwölf Künstlerinnen und Künstlern, die für einen launischen Abend sorgen sollen, ist einmal mehr auch der selbsternannte "Dreggsagg", Kabarettist Michl Müller aus dem Bad Kissinger Stadtteil Garitz.

In den letzten Jahren hatte der 51-Jährige meist gegen Ende der Sitzung seinen Auftritt. Bekannt ist der gelernte Werkzeugmechaniker vor allem für seine Lieder mit einfachen Melodien und Texten, die dafür aber umso leichter ins Ohr gehen. Dabei beschäftigt er sich gerne mit Menschen in alltäglichen, handwerklichen Berufen und Situationen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .