Fastnacht in Franken: In Bayern schaltete an diesem Freitag mehr als die Hälfte der Fernsehzuschauer ein

3,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schauten im Schnitt zu, als "Fastnacht in Franken" 2024 über die Bühne der Mainfrankensäle in Veitshöchheim ging. Im Bild Michl Müller mit den "Turedancers".

Plus Auch bei der Jugend und bundesweit schafft der fränkische Fernsehfasching 2024 gute Einschaltquoten. Der Quotenrekord von 2023 wurde aber nicht ganz erreicht.

Von Folker Quack

Bundesweit 3,5 Millionen Zuschauer sahen am Freitagabend "Fastnacht in Franken", die Prunksitzung des Fastnacht-Verband Franken, im Fernsehen des Bayerischen Rundfunks (BR). Somit erreichte die Live-Sendung aus den Mainfrankensälen in Veitshöchheim (Lkr. Würzburg) einen Marktanteil von 50,7 Prozent in Bayern. Bundesweit lag der Marktanteil bei 14,1 Prozent. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag 2024 bei 37,1 Prozent in Bayern.

Etwas weniger Zuschauer als 2023

Allerdings lag die Quote im vergangenen Jahr, als "Fastnacht in Franken" erstmalig nach der Corona-Pandemie wieder live gesendet wurde, mit 3,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einer Quote von 53,3 Prozent in Bayern und 14,8 im Bund etwas höher.

