"Fastnacht in Franken" in Veitshöchheim: Hat "Political Correctness" etwas für Ines Procter und Sebastian Reich verändert?

Plus Worüber darf man heute noch lachen? Sebastian Reich und "Putzfraa" Ines Procter aus dem Landkreis Würzburg erklären, ob sie heute noch dieselben Witze wie früher machen würden.

Sind wir alle zu empfindlich geworden? Während man vor ein paar Jahren mit sexistischen und frauenfeindlichen Witzen noch ganze Olympiastadien füllen konnte, ertönt heute nur noch vereinzelt verhaltenes Lachen. Auch Gags über gesellschaftliche Randgruppen, "Ausländer" oder Körperformen haben viele Comedians mittlerweile aus ihrem Programm gestrichen.