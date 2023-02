Fastnacht-in-Franken-Kult um das "blaue Klääd" von Barbara Stamm: Die "Gebrüder Narr" erinnern sich

Plus Lange gehörten die fünf Fasenachter zur festen Besetzung von "Fastnacht in Franken". Ihre Auftritte waren scharf, aber nie unter der Gürtellinie. Wie sie heute auf diese Zeit zurückblicken.

Wohl jeder in Unterfranken kennt es: das Lied vom "blauen Klääd". Es ist untrennbar verbunden mit der Anfang Oktober verstorbenen Barbara Stamm – und natürlich seinen Schöpfern, den "Gebrüdern Narr" Winfried Hain (86), Bruno Gold (75), Hans-Jürgen "Joe" Döll-Kade (64), Oskar Amersbach (86) und Horst Schmucker (2014 verstorben). 2007 verabschiedete sich die beliebte Truppe von "Fastnacht in Franken". Sie war seit der Premiere 1987 fester Teil der BR-Erfolgssendung. Gold und Döll-Kade standen noch bis 2017 als Mitglied der Gesangsgruppe "Parodis" auf der Veitshöchheimer Bühne.