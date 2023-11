Fastnacht in Franken: Warum 2024 bekannte Gesichter fehlen könnten - und wer sicher wieder dabei sein wird

Plus Der Bayerische Rundfunk und der Fastnachts-Verband wollen bis 2028 zusammenarbeiten. Für heuer kündigen sie Überraschungen an. Kommt die "Altneihauser Feierwehrkapell`n"?

Wie es sich gehört, setzten der Kulturdirektor des Bayerischen Rundfunk (BR), Björn Wilhelm, und der Präsident des Fastnachts-Verband Franken, Marco Anderlik, um Punkt 11.11 Uhr im Fastnacht-Museum in Kitzingen ihre Unterschriften unter den Vertrag, der die Zusammenarbeit zwischen Fastnachts-Verband und Bayerischem Rundfunk für weitere vier Jahre besiegelt.

Anderlik betonte auf Nachfrage, dass der Vertrag alle vier fränkischen Fastnachtssendungen umfasse. Also nicht nur den Quotensieger "Fastnacht in Franken" aus Veitshöchheim, sondern auch die Sendungen "Franken Helau", die dieses Jahr aus dem Landkreis Coburg kommt, die "Närrische Weinprobe" im Keller der Würzburger Residenz und die Nachwuchssendung "Fastnacht in Franken - jung und närrisch", die ebenfalls in Veitshöchheim aufgezeichnet wird.