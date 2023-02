"Fastnacht in Franken": Warum es bei der Sendung in diesem Jahr auch viele stille und bewegende Momente gab

Plus Bei der Kultsendung sind die Akteure auch schweren Themen nicht aus dem Weg gegangen. Und die Altneihauser Feierwehrkapell'n erklärte sogar, warum sie 2022 Angst hatte.

"Fastnacht in Franken" aus Veitshöchheim, live und vor ausverkaufter Halle: Drei Jahre mussten Faschingsfans und Akteure darauf warten. Die Künstlerinnen und Künstler hatten auf ihre Auftritte gebrannt - und fielen sich danach hinter der Bühne vor Freude und Erleichterung in die Arme.