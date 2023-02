Veitshöchheim/Schillingsfürst

15.02.2023

Fastnacht in Franken: Warum Sitzungspräsident Christoph Maul selbst bei Oti Schmelzers Hänger nicht nervös wurde

Christoph Maul (im Bild: in weißer Garderobe im Elferrat) führte zum ersten Mal als Sitzungspräsident durch die komplette Live-Sendung "Fastnacht in Franken". Das Foto entstand bei der Generalprobe.

Plus Wie Christoph Maul seine neue Rolle bei der Fastnacht in Franken sieht, wie selbstkritisch er ist und ob er für den Fall, dass etwas schief geht, Witze in petto hat.

Christoph Maul aus dem mittelfränkischen Schillingsfürst (Lkr. Ansbach) führte heuer zum ersten Mal als Sitzungspräsident durch die komplette Live-Sendung "Fastnacht in Franken" in Veitshöchheim. Der 43-Jährige ist verheiratet, hat einen zweieinhalbjährigen Sohn und einen Mischlingshund. Seine Familie hat zu Hause den Quotenhit des Bayerischen Rundfunks (BR) vor dem Bildschirm verfolgt und war "sehr angetan". Wie Christoph Maul seine Rolle als Sitzungspräsident bei der Kultsendung sieht, wie kritisch er mit sich selbst ist und ob er es wieder machen will, sagt er im Interview.

