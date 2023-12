Oberschwappach

04:00 Uhr

Fastnacht in Franken: Wie sich Kabarettist Oti Schmelzer auf die Kultsendung aus Veitshöchheim vorbereitet

Plus Zuletzt war er Struwwelpeter, was er 2024 sein wird, steht auch längst fest. Im Interview sagt der "Fastnacht in Franken"-Akteur, warum er keinen Regierungswechsel will.

Von Martin Sage

Er ist eine feste Größe im fränkischen Fasching, längst ein Aushängeschild der Fernsehsendung "Fastnacht in Franken". Doch ein Star will Otmar Schmelzer aus Oberschwappach (Lkr. Haßberge) nicht sein. "Ich bin ein ganz normaler Mensch", sagt der 61-Jährige über sich. Schmelzer ist Straßenmeister bei der Autobahnmeisterei Knetzgau, Winzer mit eigenem Weingut und geerdet durch seinen tiefen Glauben. Doch Oti Schmelzer - das ist eben auch der Bühnenstar im närrische Treiben, ob bei der BR-Kultsendung in Veitshöchheim oder daheim in den Haßbergen, auf seiner bescheuerten Weindunstbühne im Winzerhof.

Im Gespräch erzählt der Kabarettist, warum er schon weit vor Weihnachten an den nächsten Auftritt denkt. Und weil es für Oti Schmelzer im Prinzip kein "Sie" gibt und er bei allen immer gleich beim "Du" ist, wird in diesem Interview - ausnahmsweise - von Beginn an auch gedutzt.

