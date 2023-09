Würzburg

vor 46 Min.

Faszination oder Alptraum? So Aufregend war die Insectophobie-Ausstellung in der Würzburger Zehntscheune

Plus Bei der Insectophobie-Ausstellung erhielten Besucherinnen und Besucher einen Einblick in das Reich der Vogelspinnen und Insekten und konnten sich ihren Ängsten stellen.

Von Marco Karaschinski Artikel anhören Shape

Über 500 Spinnen und Insekten konnten am vergangenen Sonntag bei der Ausstellung zum Thema Insectophobie beim Julius-Spital in Würzburg bewundert werden. Was für die einen ein interessanter Sonntagsausflug mit Bildungscharakter war, gestaltete sich für die anderen als Traumatherapie und Kampf mit den eigenen Ängsten. Neben der Vorfreude und aufgeregten Kinderrufen in der Warteschlange am Eingangsbereich stand so manchem Erwachsenen die Nervosität förmlich ins Gesicht geschrieben.

Auch die jungen Exemplare waren bereits ein beeindruckender Anblick

Laut Veranstalter Giovanni Neigert beinhalte die Ausstellung die größten Vogelspinnenarten der Welt. Die Exemplare befanden sich zum Teil zwar noch im Wachstum, aber dies machte sie nicht weniger beeindruckend. Mit zentimetergroßen Stacheln und Fangzähnen, "die weitaus mehr schmerzen, als ein Bienenstich", so ein Experte vor Ort, waren auch die jungen Exemplare ein beeindruckender Anblick.

