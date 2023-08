Fußball: Regionalliga Bayern

14:30 Uhr

FC-05-Kapitän Lukas Billick zum Schweinfurter Pyro-Exzess: "Dinge, die verboten sind, braucht kein Mensch"

An Silvester erlaubt, im Stadion verboten: 05-"Fans" schossen Leuchtraketen in den Nachhimmel.

Plus Bengalos und Raketen sorgen für eine Unterbrechung und überschatten den 2:1-Sieg über Bamberg. Was Spieler, Trainer und Verantwortliche über das Verhalten der Chaoten denken.

Von Michi Bauer Artikel anhören Shape

Es hätte einfach nur ein richtig geiler Fußballabend sein können – mit einem packenden Derby zwischen dem FC 05 Schweinfurt und dem FC Eintracht Bamberg. Mit zwei Mannschaften, die bis zum Schluss über ihre Leistungsgrenzen gegangen sind. Mit dem Schweinfurter 2:1-Sieg vor über 1600 Fans. Mit tollem Support aus beiden Fanblöcken. Nein. All das wurde überschattet durch das Verhalten einiger weniger Chaoten aus dem Lager der 05-Anhängerschaft. Chaoten, von denen sich Trainer und Spieler des Fußball-Regionalligisten hernach distanzierten, nach Schlusspfiff aber zunächst noch mit ihnen – und den friedlichen Fans – feierten.

Eine gute Stunde war gespielt, der FC 05 in den Minuten zuvor durch einen Doppelschlag von Luca Trslic (58.) und Severo Sturm (60.) gerade mit 2:0 in Führung gegangen, da leuchteten im Schweinfurter Fanblock auf der Gegengeraden plötzlich massig knallrote Bengalos auf, blinkten weniger knallig grüne und flogen zahlreiche Silvester-Raketen in den Nachthimmel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .