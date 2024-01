Abtswind

Mahnfeuer der Bauern neben Autobahn löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Plus Ein halbes Dutzend Feuerwehren eilte am Freitag zu einem vermeintlichen Brand in einem Abtswinder Weingut – und traf auf eine genehmigte Protestaktion.

Ein Mahnfeuer, das im Mittelpunkt einer genehmigten Protestaktion der Landwirte stand, sorgte am Freitagnachmittag für viel Aufregung im Landkreis Kitzingen. Die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken in Würzburg erreichte die Mitteilung, dass in Abtswind ein Weingut brennen würde. Der Anruf kam von der nahe gelegenen Autobahn A 3, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung der Polizei. Das Feuer brannte in unmittelbarer Sichtweite der Autobahn.

Die Brandmeldung sollte sich zwar schnell als Fehlalarm entpuppen. Dennoch befand sich ein halbes Dutzend Feuerwehren im Einsatz. Neben der örtlichen Abtswind Wehr waren auch die Wehren aus Wiesentheid, Rüdenhausen, Castell und Kitzingen zu Hilfe gerufen worden.

