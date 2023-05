"Fehlende Menschlichkeit": Zu Unrecht beschuldigter früherer Kirchenmanager kritisiert Würzburger Bischof Franz Jung 

Plus Das Bistum Würzburg gibt trotz juristischer Niederlagen nicht auf. Offenbar sollen frühere Führungskräfte seiner Immobilien-GmbH eine Schweigeverpflichtung unterschreiben.

Ende März haben sich die Untreuevorwürfe der Diözese Würzburg gegen den ehemaligen Geschäftsführer ihrer Immobiliengesellschaft in Luft aufgelöst: Das Landgericht Würzburg wies weder Fehlverhalten des Geschäftsführers, noch einen Schaden für die Kirche nach. Mit der Einstellung des Verfahrens ist der Vorwurf, dass der Kirchenmanager den Erbachshof bei Eisingen im Landkreis Würzburg zu günstig verkauft hätte, vom Tisch.

Acht Wochen später sagt dieser: "Entschuldigt hat sich die Bistumsleitung nicht bei mir." Die Enttäuschung ist dem 66-Jährigen anzumerken, gegenüber der Redaktion spricht er von "fehlender Menschlichkeit von Bischof Franz Jung und dem ehemaligen Generalvikar Thomas Keßler".