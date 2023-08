Ochsenfurt

11:00 Uhr

Fehlende Schlafmöglichkeiten machen Kreuzbergwallfahrern zu schaffen: Warum sie trotzdem den 220 Kilometer Fußmarsch antreten

Plus Erstmals nach der Pandemie startet die längste Fußwallfahrt zum "heiligen Berg der Franken". Rund 170 Pilgerinnen und Pilger nehmen die Tortur auf sich.

Von Gerhard Meißner Artikel anhören Shape

Blasen und schmerzende Füße sind programmiert bei den Ochsenfurter Wallfahrern, die sich am frühen Samstagmorgen auf den Weg zum 110 Kilometer entfernten Kreuzberg gemacht haben - wie seit über 170 Jahren am 26. August. Eine Auszeit vom Trubel des Alltags und das Gemeinschaftsgefühl der rund 170 Pilgerinnen und Pilger sind der Lohn für die Strapazen - endlich wieder, nachdem die Pandemie die letzte Wallfahrt vor zwei Jahren vereitelt hat.

"Man ist einfach aus der Welt, das ist das Faszinierende an der Wallfahrt", sagt Josef Pfeuffer. Dabei kann er dieses Aus-der-Welt-Sein wohl am wenigsten genießen. Seit 1997 ist er Präfekt der Ochsenfurter Kreuzbruderschaft – also praktisch ihr Vorsitzender –, und damit für den reibungs- und gefahrlosen Ablauf ebenso verantwortlich wie für die monatelange Vorbereitung. Und die hatte es nach der Pandemiepause wahrlich in sich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .