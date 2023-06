Fehlnotrufe über die 112 fluten Leitstellen in Unterfranken: Was Handy-Besitzer gegen Hosentaschenanrufe tun können

Plus Die Notfallzentralen in der Region verzweifeln: Seit einem Update für Smartphones sind die versehentlichen Notrufe explodiert. Das kann gravierende Folgen haben.

Kennen Sie das? Das Telefon klingelt, am anderen Ende ist aber nur Knacken, Rauschen und Rascheln zu hören. So genannte Hosentaschenanrufe von Handys sind nicht selten, Mobiltelefone wählen dann selbstständig eingespeicherte Nummern.

Fatal nur, wenn sie ausgerechnet einen Notruf mit der 112 absetzen. Doch ausgerechnet das geschieht in letzter Zeit ziemlich häufig – zum Leidwesen der Rettungsleitstellen auch in Unterfranken. Sie verlieren damit wertvolle Zeit und Kapazität für echte Notfälle. Doch Handybesitzer können etwas dagegen tun.