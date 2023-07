Landkreis Kitzingen

28.07.2023

Fehrer-Schließungen im Landkreis Kitzingen: So reagieren Beschäftigte, Betriebsräte, Bürgermeister

Der Automobilzulieferer Fehrer schließt seinen Standort in Großlangheim. Das Werk mit zahlreichen Gebäuden liegt an der Straße in Richtung Hörblach.

Plus Die angekündigten Standort-Stilllegungen in Großlangheim und Wiesentheid rufen ein breites Echo hervor. Stimmen von den Betroffenen aus der Region.

Fehrer hat angekündigt, bis spätestens Ende 2024 die beiden Firmenstandorte in Großlangheim und Wiesentheid zu schließen. 270 Beschäftigte sind davon insgesamt betroffen. Das sind die Reaktionen.

Die IG Metall ( Würzburg) spricht von einem "Desaster mit Ansage". Innovationsstau, fehlender strategischer Weitblick und unglückliche Personalentscheidungen an der Spitze der Konzernmutter Aunde in Mönchengladbach hätten zu einer "dramatischen Lage" bei Fehrer geführt, so die Gewerkschaft. "Auf höchster Ebene geht es am Standort zu wie in einem Taubenschlag", kritisiert Norbert Zirnsak, der Zweite Bevollmächtigte der IG Metall Würzburg die Lage.

