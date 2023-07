Iphofen

Feldbrand bei Hellmitzheim ufert zu Großeinsatz aus: Feuerwehrauto zerstört, Landwirte helfen beim Löschen

Zu einem Großeinsatz rückten 13 Feuerwehren im Landkreis Kitzingen am Samstag nach Hellmitzheim aus, weil ein Ackerbrand außer Kontrolle zu geraten drohte.

Eine Feuerwalze zog am Samstag über eine fünf Hektar große Ackerfläche im Landkreis Kitzingen. Weil der Wind massiv auffrischte, war der Ortrand von Hellmitzheim kurzzeitig massiv bedroht.

Zu einem zunächst gewöhnlichen Feldbrand zwischen Hellmitzheim und Dornheim (Lkr. Kitzingen) wurden die örtlichen Feuerwehren am Samstag kurz vor 13.30 Uhr gerufen. Auf dem Feld wurde Sommergerste gedroschen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannten um die 200 Quadratmeter des Getreideackers. Anfangs schien das Feuer soweit im Griff.

Wie es in einer Pressemitteilung des Kreisfeuerwehrverbandes heißt, frischte jedoch plötzlich der Wind massiv auf, was die Lage schlagartig änderte. Denn neben Flammenlängen von gut fünf Meter sorgte der starke Wind auch dafür, dass das Feuer binnen weniger Sekunden über den trockenen Acker peitschte. "Wie eine Flammenwalze breitete es sich das Feuer rasend aus", so der örtlich zuständige Kreisbrandinspektor Sebastian Muth.

