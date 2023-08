Neuses am Berg

10:00 Uhr

Feldtag im Trocken-Hotspot Franken: Gedeihen in der Region bald Erdnuss oder Hirse statt Weizen und Mais?

Plus Welche Kulturpflanzen sind der Hitze in der Region gewachsen? Das wollen Landwirte in einem Feldversuch in Neuses am Berg klären. Die ersten Ergebnisse klingen vielversprechend.

Von Daniela Röllinger Artikel anhören Shape

Johannes Lindner schaut regelmäßig am Feld vorbei. Wie entwickelt sich die Körnerhirse? Gedeihen nur wenige hundert Meter von seinem Heimatort Neuses am Berg entfernt tatsächlich Erdnuss, Augenbohne, Sesam und Schwarzkümmel? Der junge Nebenerwerbslandwirt verfolgt den Versuchsanbau mit großem Interesse.

Dieser Tage war er damit nicht allein: Mehrere hundert Interessierte kamen, um sich über exotische Kulturen zu informieren, die im Trocken-Hotspot Mainfranken schon bald ganz normal sein könnten. Bei einem Feldtag präsentierten die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen-Würzburg und die Bayerischen Staatsgüter ihre Anbauversuche der Öffentlichkeit.

