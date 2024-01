Iphofen

17:00 Uhr

Fendi am Strand, Jaguar in den Bergen: Wie perfekt ist das Leben von Influencer Lukas Gold?

Plus Der Iphöfer Influencer Lukas Gold lebt von Instagram und Tiktok – und das sehr gut. Trotzdem würde er nie posten, was er zu Mittag isst. Einblicke in eine perfekte Internet-Welt.

Von Julia Lucia Artikel anhören Shape

Was ist ein Influencer? Der Duden schreibt: "männliche Person, die in sozialen Netzwerken besonders bekannt, einflussreich ist und bestimmte Werbebotschaften, Auffassungen o. Ä. vermittelt". Ist er damit auch ein Promi? "Nein", sagt Lukas Gold. Der Iphöfer hat auf Instagram 449.000 Follower, auf Tiktok sind es 388.400.

Wird der 27-Jährige nach seinem Beruf gefragt, antwortet er: Content Creator. Oder wie es seine Oma sagt: "Irgendwas mit Internet." Auch wenn er jetzt in Berlin wohnt, ist er regelmäßig in Franken, wie zuletzt an Weihnachten. Zeit für ein Gespräch über Familie, Perfektion und Geld – und darüber, warum sein Leben nur auf den ersten Blick so romantisch ausschaut.

