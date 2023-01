Würzburg

11:00 Uhr

Fernseh-Fasching aus Franken startet: Was die Höhepunkte sind und was jetzt neu ist

War ein Höhepunkt bei der Närrischen Weinprobe im Hofkeller der Würzburger Residenz und wird auch bei Fastnacht in Franken in Veitshöchheim nicht fehlen: Michl Müller.

Plus Mit der Närrischen Weinprobe geht an diesem Freitag im BR der Fasching in seine heiße Phase. Welche Sendungen laufen, wer dabei sein wird - und was Markus Söder verspricht.

Von Folker Quack

Mit der Närrischen Weinprobe an diesem Freitag, 13. Januar, um 20.15 Uhr geht die Session 2023 auch im Fernsehen in die heiße Phase. Aufgezeichnet wurde die Sendung des Bayerischen Rundfunks (BR) am vergangenen Sonntag im Staatlichen Hofkeller der Würzburger Residenz. Es ist bereits die 20. Auflage der Närrischen Weinprobe - aber zum ersten Mal wurde nicht im Stückfass-Keller, sondern im Beamtenweinkeller gefeiert und gedreht.

