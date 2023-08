Festgenommene Aktivisten der Letzten Generation: Keine der 43 Personen kam aus Würzburg oder Unterfranken

Plus Dass die Letzte Generation die Aktionen in Würzburg vorab gut geplant und vorbereitet hatte, stellten wohl die wenigsten infrage. Nun verdichten sich die Beweise.

Wie gut vorbereitet waren die Protestaktionen der Letzten Generation in Würzburg wirklich? Im Ferienausschuss des Würzburger Stadtrates hatte Volker Omert ( Freie Wähler) eine Anfrage gestellt, die sich mit verschiedenen Fragen bezüglich der Proteste der vergangenen Tage beschäftigten.

Er wollte wissen, inwiefern die Aktionen der Organisation am Montag und am Dienstag bei der Stadt Würzburg zuvor angemeldet und genehmigt worden waren. Wolfgang Kleiner, Kommunalreferent der Stadt Würzburg, erklärte daraufhin, die Protestaktionen seien im Vorfeld nicht angemeldet gewesen. "Die Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit haben einen hohen Rang. Es bedarf keiner Genehmigung durch uns."