06.08.2023

Festwoche Lohr: Fahrgast schlägt auf Autoscooter-Personal ein, das wehrt sich mit Schlagstock

Plus Drei verletzte Personen waren das Resultat eines eskalierten Streits am Autoscooter auf der Spessartfestwoche.

Von Björn Kohlhepp

Am frühen Samstagabend kam es auf der Spessartfestwoche in Lohr zu einem Streit zwischen zwei Frauen und einem Mann im Bereich des Autoscooters.

Anlass des Streites, so die Polizei in ihrem Bericht, war wohl die Beschädigung eines der Scooter durch einen 38-Jährigen. Darauf angesprochen, so die Betreiberin, schlug er mit der Faust gegen die Plexiglasscheibe des Kassenhäuschens, worauf diese aus der Halterung nach innen geschleudert wurde. Dadurch erlitten zwei Frauen, welche sich in dem Häuschen befanden Verletzungen. Bei Eintreffen der Polizei befand sich der Täter bereits im Kreiskrankenhaus.

