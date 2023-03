Karlsruhe

Feuer in Blankenlocher Schule: Ist ein neuer TikTok-Trend daran schuld?

Von Elena Sausen

Erst brennt Klopapier auf der Schultoilette, danach trifft es eine Kork-Pinnwand: In dieser Woche musste die Feuerwehr zwei Mal zum Thomas-Mann-Gymnasiums in Blankenloch ausrücken. Ein Schülerstreich? Grund für diese Annahme liefert eine neuer Trend auf TikTok, der Schüler dazu motiviert, auf Schultoiletten zu zündeln. Mehrere Fälle wurden mit der sogenannten "Devious Lick" Challenge schon bundesweit in Verbindung gebracht.

Eine brennende Kork-Pinnwand hat am Donnerstagmorgen, 15. März, einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz am Thomas-Mann-Gymnasium in Stutensee-Blankenloch ausgelöst. Ersten Angaben zufolge wurde bei dem Zwischenfall niemand verletzt und der Einsatz gegen 10.30 Uhr beendet. Bereits einen Tag zuvor waren Polizei und Feuerwehr wegen eines Brandes zur selben Schule gerufen worden. Grund für den Einsatz war ein Stück brennendes Klopapier in der Schultoilette. "Zum Glück kam es mehr zu einer Rauchentwicklung als zu einem größeren Feuer. Dennoch sind zwei Brände innerhalb von zwei Tagen erschreckend. Wir sind einfach erstmal froh, dass niemand zu Schaden kam", so Lehrer Harald Ritz gegenüber ka-news.de. Der Sachschaden sei bislang unklar. TikTok-Challenge bundesweit Grund für Brandstiftung In den vergangenen Monaten häufen sich bundesweit Fälle von Brandstiftung und Vandalismus an Schulen. Ursprung dafür könnte die TikTok-Challenge "Devious Licks" sein. Über diese neue Challenge berichtet unter anderem der Spiegel. Begonnen hatte der Trend damit, dass ein jugendlicher TikTok-Nutzer einen Desinfektionsspender aus einer Schule stahl, den Vorgang filmte und dann auf die Videoplattform hochgeladen hatte. Kurz darauf wurden Videos von Nachahmern hochgeladen, wie sie Schuleigentum zerstörten. Inzwischen schrecken die Jugendlichen auch nicht davor zurück, Feuer zu legen. Polizei kann Zusammenhang nicht bestätigen Einen Zusammenhang zwischen den Bränden am Gymnasium und der TikTok-Challenge, konnte das Polizeipräsidium Karlsruhe auf Anfrage nicht bestätigen. Allgemein sei der Trend in der Fächerstadt derzeit nicht bekannt. Dennoch hat das Thomas-Mann-Gymnasium Vorkehrungen getroffen und eine Infomail an das Kollegium als auch die Elternschaft geschickt. "Wir wollen klarmachen, dass Brandstiftung kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat ist und wir wollen für das Thema sensibleren", sagt der Gymnasium-Lehrer. Zukünftig hoffe man dadurch, ähnliche Fälle zu vermeiden und oder den Trend sogar ganz zu verhindern. Nachfragen beim Schulamt, ob der Trend bekannt sei, blieben bis zur Veröffentlichung des Artikels unbeantwortet.

