Feuerwehreinsatz nach Elektrobrand in ICE oberhalb von Rohrbach: Bahnstrecke Kassel – Fulda war komplett gesperrt

Plus 84 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren am Freitagmittag vor Ort. Auch eine Evakuierung des mit 500 Personen besetzten Zugs stand im Raum.

Wie die Kreisbrandinspektion Main-Spessart mitteilte, erreichte die Leitstelle Würzburg um 12.44 Uhr ein Notruf der Deutschen Bahn, der einen Kleinbrand im Bistrobereich eines ICEs meldete. Der Zug befand sich auf der Strecke zwischen Würzburg und Fulda und kam oberhalb des Karlstadter Gemeindeteils Rohrbach (Lkr. Main-Spessart) zum Stehen.

Wie Benedict Rottmann, der Pressesprecher der Kreisbrandinspektion weiter mitteilte, konnte die Feuerwehr nach einer Inspektion der Situation jedoch schnell Entwarnung gegeben. Als Brandursache wurde der durchgebrannte Trafo einer Lampe ausgemacht, der einen Brandgeruch verursacht hatte. Ein Mitglied des Zugpersonals sei aufgrund einer leichten Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst betreut worden, weitere Gefahr für die Passagiere habe nicht bestanden.